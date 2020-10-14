И.о. главного тренера «Металлурга» — о дебюте Платонова: отец и сын стали частью победы

И.о. главного тренера «Металлурга» Фредрик Стиллман подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:0).



«Я рад видеть, как мы работаем, растём от матча к матчу, выходим из-под давления. Мы видим, как создаётся команда. Это была очень важная победа для нас.



Когда узнали об отсутствии Ламикко и Прохоркина? Про Прохоркина знали с утра, про Ламикко узнали перед встречей.



Была ли проблема определиться с вратарём на матч? Нет, у нас есть тренер вратарей, мы с ним советуемся и принимаем решение. Илья Воробьёв дистанционно тоже принимает участие в работе. Вратарям даём играть отрезками, чтобы было время отдохнуть и восстановиться.



Сыграли в шесть защитников и двенадцать нападающих? Считаю, здесь никакого риска — наша молодёжь справилась, показала, что готова играть в этой лиге. Дебют Дениса Платонова на тренерском мостике? Это было командное решение тренерского штаба. Нам нужен был помощник, чтобы направлять ребят, подсказывать. Он справился на «отлично»! Отец и сын Платоновы стали частью сегодняшней победы», — приводит слова Стиллмана пресс-служба КХЛ.

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