Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА обыграл в гостях «Сочи», Каменев сделал две результативные передачи

СКА обыграл в гостях «Сочи», Каменев сделал две результативные передачи
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА обыграл в гостях «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:1.

Счёт в концовке первого периода открыл Ере Карьялайнен с передач Даниила Мироманова и Маркуса Нильссона, реализовав двойное численное большинство. На шестой минуте второго игрового отрезка Виктор Антипин с передач Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко сравнял счёт. В конце периода Лукас Бенгтссон реализовал численное большинство и вывел гостей вперёд. Ему ассистировал Владислав Каменев. В середине третьего игрового отрезка Кирилл Марченко отпраздновал возвращение в состав заброшенной шайбой. В конце встречи Йоонас Кемппайнен забил четвёртый гол СКА в матче, ему ассистировали Марченко и Каменев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу СКА проведёт в Москве с ЦСКА. «Сочи» примет «Амур». Оба матча пройдут 16 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2020, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карьялайнен (Мироманов, Нильссон) – 14:44' (5x3)   1:1 Антипин (Бурдасов, Кузьменко) – 25:51' (5x5)   1:2 Бенгтссон (Каменев) – 38:08' (5x4)   1:3 Марченко (Бенгтссон, Дыбленко) – 49:14' (5x5)   1:4 Кемппайнен (Марченко, Каменев) – 56:23' (5x4)
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020