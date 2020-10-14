СКА обыграл в гостях «Сочи», Каменев сделал две результативные передачи

Петербургский СКА обыграл в гостях «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:1.
Счёт в концовке первого периода открыл Ере Карьялайнен с передач Даниила Мироманова и Маркуса Нильссона, реализовав двойное численное большинство. На шестой минуте второго игрового отрезка Виктор Антипин с передач Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко сравнял счёт. В конце периода Лукас Бенгтссон реализовал численное большинство и вывел гостей вперёд. Ему ассистировал Владислав Каменев. В середине третьего игрового отрезка Кирилл Марченко отпраздновал возвращение в состав заброшенной шайбой. В конце встречи Йоонас Кемппайнен забил четвёртый гол СКА в матче, ему ассистировали Марченко и Каменев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу СКА проведёт в Москве с ЦСКА. «Сочи» примет «Амур». Оба матча пройдут 16 октября.
- 14 октября 2020
-
23:10
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:36
-
21:15
-
21:10
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:02
-
19:41
-
19:28
-
19:16
-
19:00
-
18:50
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:20
-
16:56
-
16:48
-
16:25
-
15:38
-
15:25
-
15:03
-
14:37
-
14:21
-
14:01
-
13:45
-
13:20