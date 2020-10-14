СКА обыграл в гостях «Сочи», Каменев сделал две результативные передачи

Петербургский СКА обыграл в гостях «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:1.



Счёт в концовке первого периода открыл Ере Карьялайнен с передач Даниила Мироманова и Маркуса Нильссона, реализовав двойное численное большинство. На шестой минуте второго игрового отрезка Виктор Антипин с передач Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко сравнял счёт. В конце периода Лукас Бенгтссон реализовал численное большинство и вывел гостей вперёд. Ему ассистировал Владислав Каменев. В середине третьего игрового отрезка Кирилл Марченко отпраздновал возвращение в состав заброшенной шайбой. В конце встречи Йоонас Кемппайнен забил четвёртый гол СКА в матче, ему ассистировали Марченко и Каменев.

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Следующую встречу СКА проведёт в Москве с ЦСКА. «Сочи» примет «Амур». Оба матча пройдут 16 октября.