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Квартальнов — о Мифтахове: буду рад, если Амир начнёт распихивать для себя место в воротах

Квартальнов — о Мифтахове: буду рад, если Амир начнёт распихивать для себя место в воротах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи с хабаровским «Амуром» (4:0).

«Первая встреча на ноль в этом сезоне — значимая вещь. Забросили четыре шайбы, действовали неплохо. Нам не хватало энергии молодёжи, а тройка Марышева и Емеца нам её дали. У них есть законное право оставаться в составе. У нас два молодых вратаря, и на них будет выпадать нагрузка. Мифтахов — молодец, сыграл на ноль, но перехваливать его не надо. Только здоровый оптимизм. Но буду только рад, если Амир будет локтями распихивать место в воротах», — приводит слова Квартального пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0.

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