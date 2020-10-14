Марченко: рад вернуться из МХЛ. Отправили — пошёл, сыграл. Пришёл обратно, слава богу

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал итоги встречи с «Сочи» (4:1), а также оценил своё выступление во встрече и шансы на успех в будущем матче с ЦСКА.



«Боевой матч, обе команды играли в активный хоккей, навязывали борьбу. Было не очень легко войти в игру, тем более после долгой паузы. Очень рад вернуться из МХЛ. Отправили, молча пошёл, сыграл. Пришёл обратно, слава богу. Надо доказывать, закрепляться в составе, играть в основе, чтобы развиваться дальше.



ЦСКА – сильная команда, это дерби, наш потенциальный конкурент. Будем биться, играть, навязывать свой хоккей, как и в любом матче», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, Марченко болел, затем был отправлен в МХЛ. Нападающий в двух матчах забросил три шайбы. После вернулся в состав СКА и сразу забил.

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