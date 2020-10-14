Марченко: рад вернуться из МХЛ. Отправили — пошёл, сыграл. Пришёл обратно, слава богу

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал итоги встречи с «Сочи» (4:1), а также оценил своё выступление во встрече и шансы на успех в будущем матче с ЦСКА.
«Боевой матч, обе команды играли в активный хоккей, навязывали борьбу. Было не очень легко войти в игру, тем более после долгой паузы. Очень рад вернуться из МХЛ. Отправили, молча пошёл, сыграл. Пришёл обратно, слава богу. Надо доказывать, закрепляться в составе, играть в основе, чтобы развиваться дальше.
ЦСКА – сильная команда, это дерби, наш потенциальный конкурент. Будем биться, играть, навязывать свой хоккей, как и в любом матче», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Марченко болел, затем был отправлен в МХЛ. Нападающий в двух матчах забросил три шайбы. После вернулся в состав СКА и сразу забил.
- 14 октября 2020
-
23:10
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:36
-
21:15
-
21:10
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:02
-
19:41
-
19:28
-
19:16
-
19:00
-
18:50
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:20
-
16:56
-
16:48
-
16:25
-
15:38
-
15:25
-
15:03
-
14:37
-
14:21
-
14:01
-
13:45
-
13:20