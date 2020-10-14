Р. Ротенберг: СКА хватило на все 60 минут, функциональная готовность команды уже хорошая
Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи с «Сочи» (4:1).
«Можно снять шляпу перед командой. Игроки здорово выполнили задание на матч, играли все 60 минут, бились друг за друга. Это командная победа. Здорово сыграли в большинстве, ловили шайбу на себя, добавили в движении.
Нас хватило на все 60 минут, это хорошая новость, функциональная готовность команды хорошая. Понимаем важность следующего матча, все мысли сейчас о нём. Благодарю всю команду, ребята прошли трудности, держали удар, выздоровели и сегодня показали тот хоккей, который хотим видеть. Сыграли правильно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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