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Скудра — о «Локомотивом»: «Динамо» играло с одной из самых «горячих» команд Запада

Скудра — о «Локомотивом»: «Динамо» играло с одной из самых «горячих» команд Запада
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2 Б).

«Снимаю шляпу перед ребятами, мы играли с одной из самых «горячих» команд Запада. Соперник быстрый и мобильный, с ним очень сложно играть, потому особо рад, что у нас получилось много хороших комбинаций, хоть и подвела реализация. Многое получилось, показали качественный хоккей. Меньшинство также было на высоком уровне, но мы стараемся ещё улучшить ситуацию. Спасибо ребятам даже не за очко или два, а за то, как мы сегодня играли. Я уже говорил, в каком мы состоянии, выжимаем из парней всё. Большое уважение от меня», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.

Напомним, что ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.

«Локомотив» одержал пятую победу кряду, по буллитам обыграв рижское «Динамо»
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