Мифтахов — о «сухаре» в матче с «Амуром»: этот момент я запомню
Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал итоги встречи с хабаровским «Амуром».
«Очень важная победа для меня и команды. Впервые в сезоне мы сыграли на ноль, всех — с победой. Спасибо защитникам, что поймали на себя много бросков, они почти не дали соперникам создать моменты. Любому вратарю важно и приятно сыграть на ноль, этот момент я запомню», — приводит слова Мифтахова пресс-служба КХЛ.
Напомним, казанский «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0. Амир Мифтахов оформил шат-аут, отбив все 23 броска по воротам. Шайбы на счету Ивана Емеца, Александра Бурмистрова и Андрея Педана, оформившего дубль.
«Сухарь» Мифтахова и дубль Педана помогли «Ак Барсу» обыграть «Амур»
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