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Знарок: овертаймы «Спартаку» почему-то в этом сезоне совсем не удаются

Знарок: овертаймы «Спартаку» почему-то в этом сезоне совсем не удаются
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с нурсултанским «Барысом» (2:3 ОТ).

«Хотел бы знать, чем объяснить два гола, пропущенные нами на старте второго периода. Вроде бы перерыв был, отдохнули нормально… Трудно сказать, с чем связаны наши последние результаты. Доля правды есть в том, что сказываются последствия нашей медицинской ситуации, но здесь нельзя с себя ответственность снимать. Временами неплохо играем, но овертаймы нам почему-то в этом сезоне не удаются совсем», — приводит слова Знарка пресс-служба КХЛ.

Нурсултанский «Барыс» в овертайме обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.

Гол Дица в овертайме принёс «Барысу» победу над «Спартаком»
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