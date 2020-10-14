Знарок: овертаймы «Спартаку» почему-то в этом сезоне совсем не удаются

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с нурсултанским «Барысом» (2:3 ОТ).
«Хотел бы знать, чем объяснить два гола, пропущенные нами на старте второго периода. Вроде бы перерыв был, отдохнули нормально… Трудно сказать, с чем связаны наши последние результаты. Доля правды есть в том, что сказываются последствия нашей медицинской ситуации, но здесь нельзя с себя ответственность снимать. Временами неплохо играем, но овертаймы нам почему-то в этом сезоне не удаются совсем», — приводит слова Знарка пресс-служба КХЛ.
Нурсултанский «Барыс» в овертайме обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.
- 14 октября 2020
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