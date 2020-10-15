Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дадонов и Ковальчук вошли в рейтинг из 10 лучших свободных агентов от Sportsnet

Дадонов и Ковальчук вошли в рейтинг из 10 лучших свободных агентов от Sportsnet
Хоккей / НХЛ 0

Канадское новостное издание Sportsnet составило рейтинг из 10 лучших игроков НХЛ, находящихся в списке свободных агентов.

В этот рейтинг вошли сразу два представителя России – это 31-летний нападающий Евгений Дадонов, выступавший в прошлом сезоне за «Флориду Пантерз», и его 37-летний коллега по амплуа Илья Ковальчук, игравший за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Рейтинг из 10 лучших свободных агентов НХЛ выглядит следующим образом:

1. Майк Хоффман (в прошлом сезоне выступал за «Флориду Пантерз»);
2. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»);
3. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл Предаторз»);
4. Трэвис Хамоник («Калгари Флэймз»);
5. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз»);
6. Эрик Хаула («Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз»);
7. Карл Содерберг («Аризона Койотс»);
8. Энтони Дюклер («Оттава Сенаторз»);
9. Сами Ватанен («Нью-Джерси Дэвилз»);
10. Андреас Атанасиу («Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз»).

The Athletic: «Флорида» хочет сохранить Дадонова. Хоффман, скорее всего, покинет клуб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020