Питерс — об игре Дацюка в чемпионате КХЛ: Павла не зря зовут Волшебником

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3) и поделился мнением об игре Павла Дацюка.
«Обе команды показали отличную игру. Я должен отметить действия «Витязя» в зоне защиты, нам не давали хорошо владеть шайбой, из-за чего получилась такая нервная концовка. Главное – результат и хорошее начало выездной серии. Едем дальше. «Витязь» показал отличные скорости, быстрые атаки. Я следил за этой командой ещё на Кубке мэра Москвы, который они выиграли. Скорость – их конёк, они им воспользовались.
Поставили Дениса Бодрова в первую спецбригаду большинства, это простое тренерское решение. Дженовей не играл, поэтому его время получил Бодров. Они похожи по стилю игры, Бодров сегодня хорошо заменил Дженовея.
Протапович занял место Белоусова и выполняет его задачи. Должен отметить, что Протапович совершает отличную работу в правом круге вбрасывания при большинстве. Я им доволен. Дацюка не зря зовут Волшебником. Павел приходит на тренировку раньше всех и выполняет огромный объём работы. У Дацюка можно учиться каждый день, неважно, игрок ты или тренер», – цитирует Питерса пресс-служба КХЛ.
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