Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять Сашу и выручить за него что-то ценное

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий в России интересы нападающего «Ак Барса» Александра Хованова, прокомментировал возможный обмен своего клиента.

«Обмен – нормальное явление, мы совершенно адекватно восприняли данную ситуацию. У «Ак Барса» много центральных нападающих, поэтому они хотят обменять Сашу и выручить за него что-то ценное. Про то, что он не хочет играть в «Барсе», я никогда ничего не слышал. Никаких проблем нет, мы ждём окончательное решение клуба», – цитирует Исакова «Спорт Бизнес Online».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «+2» при четырёх минутах штрафного времени.