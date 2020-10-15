Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять Сашу и выручить за него что-то ценное
Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий в России интересы нападающего «Ак Барса» Александра Хованова, прокомментировал возможный обмен своего клиента.
«Обмен – нормальное явление, мы совершенно адекватно восприняли данную ситуацию. У «Ак Барса» много центральных нападающих, поэтому они хотят обменять Сашу и выручить за него что-то ценное. Про то, что он не хочет играть в «Барсе», я никогда ничего не слышал. Никаких проблем нет, мы ждём окончательное решение клуба», – цитирует Исакова «Спорт Бизнес Online».
В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «+2» при четырёх минутах штрафного времени.
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Негатив преобладает над позитивом, но хватает и удачных примеров.
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