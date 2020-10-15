Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять Сашу и выручить за него что-то ценное

Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять Сашу и выручить за него что-то ценное
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий в России интересы нападающего «Ак Барса» Александра Хованова, прокомментировал возможный обмен своего клиента.

«Обмен – нормальное явление, мы совершенно адекватно восприняли данную ситуацию. У «Ак Барса» много центральных нападающих, поэтому они хотят обменять Сашу и выручить за него что-то ценное. Про то, что он не хочет играть в «Барсе», я никогда ничего не слышал. Никаких проблем нет, мы ждём окончательное решение клуба», – цитирует Исакова «Спорт Бизнес Online».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «+2» при четырёх минутах штрафного времени.

Зачем приехали? Как дела у россиян, арендованных клубами КХЛ из НХЛ
Негатив преобладает над позитивом, но хватает и удачных примеров.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020