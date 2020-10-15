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Фридман: «Каролина» изучает варианты обмена защитника Гардинера и ищет забивного форварда

Фридман: «Каролина» изучает варианты обмена защитника Гардинера и ищет забивного форварда
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» изучает варианты обмена защитника Джейка Гардинера, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. У 30-летнего игрока остаётся три года действия контракта с кэпхитом $ 4,05 млн.

В минувшем сезоне он набрал 24 (4+20) очка в 68 матчах регулярного чемпионата при полезности «-24» и среднем игровом времени 16 минут 40 секунд. В шести матчах плей-офф набрал 1 (0+1) очко при нейтральном показателе полезности.

На данный момент у «Каролины» подписаны контракты с шестью защитниками, включая Гардинера. Также «ураганы», вероятно, договорятся о новом контракте с Хэйдном Флери. При этом, как сообщает Фридман, клуб хотел бы добавить в состав забивного нападающего. По его сведениям, «Каролина» может входить число команд, интересующихся Майком Хоффманом.

По данным CapFriendly, у команды остается $ 5,08 млн под потолоком зарплат при 19 подписанных игроках на следующий сезон.

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