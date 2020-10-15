Житник: если бы Задоров родился лет на 20 раньше, то мог бы стать в «Чикаго» суперзвездой

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о переходе защитника Никиты Задорова из «Колорадо Эвеланш» в «Чикаго Блэкхоукс».
«С интересом слежу за защитником Задоровым, который был обменян «Колорадо» в «Чикаго». Если бы Задоров родился лет на 20 раньше, то в Чикаго с его двухметровыми габаритами и жёстким стилем игры мог бы стать суперзвездой. Всё-таки в 90-е годы именно в Городе Ветров на самой маленькой арене в НХЛ «Чикаго Стадиум» играли в самый атлетичный хоккей, а жестких, драчливых игроков там обожали. Сейчас ситуация в НХЛ совсем другая, порой наказываются даже чистые силовые приёмы. Да, «Чикаго» в середине десятилетия стал династией, но команда играет мягковато, в европейских традициях. Как, впрочем, почти все команды НХЛ.
«Колорадо» – быстрая, атакующая команда, которая любит держать шайбу, активно ее перемещать. Там много маленьких и юрких защитников, конкуренция в линии очень высокая. Может быть, где-то Задоров выбивался из общего ряда, его уход в силовой хоккей, наверное, не всем нравился. Хотя я не могу сказать, что в современной НХЛ жёсткость вообще не ценится. Такие игроки по-прежнему востребованы, другое дело, что их роли уже не так важны, как раньше», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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