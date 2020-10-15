Кожевников: не нравится, как «Спартак» действует в обороне. Не слушают они Знарка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о положении «Спартака» в чемпионате КХЛ.
«Мне не нравится, как «Спартак» действует в обороне. Не слушают они Знарка. Провалы очень большие, да и характера не хватает, что вообще не присуще командам Знарка. В свою очередь Олег стал более мягким – это видно по скамейке. Легионеры играют прилично, но где молодёжь, где энергия?
Хочу посоветовать команде более ответственно подходить к делу, целиком отдаваться игре. Вот в недавнем матче с «Куньлунем» вели со счетом 5:1, а в итоге получилось 6:4. Так не годится. Да и с вратарями происходит что-то странное. Если в прошлом сезоне они играли замечательно, то в этом Гудачек и Беспалов чудят. Защита и вратарская позиция нуждаются в усилении», — цитирует Кожевникова издание «Команда России».
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