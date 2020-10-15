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Марло: буду рад, если Торнтон вернётся в «Сан-Хосе». Хотел бы играть в одной команде с ним

Марло: буду рад, если Торнтон вернётся в «Сан-Хосе». Хотел бы играть в одной команде с ним
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло поделился мнением о контрактной ситуации своего многолетнего партнёра Джо Торнтона.

«Конечно, я буду очень рад, если Джо вернётся. Мы в течение многих лет играли вместе. Мне и многим ребятам в команде будет очень приятно, если он останется. Не знаю, как он поступит, я очень хотел бы играть с ним в одной команде», – цитирует Марло пресс-служба НХЛ.

Ранее стало известно, что 41-летний Торнтон намерен продолжить карьеру в НХЛ, но пока не определился, где именно. В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.

Источник: «Торонто» интересуется 41-летним Джо Торнтоном
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