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«Спартак» помеcтил Любимова в список отказов. У него два очка и «-12» в 13 матчах сезона

«Спартак» помеcтил Любимова в список отказов. У него два очка и «-12» в 13 матчах сезона
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» поместил нападающего Романа Любимова в список отказов, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-12». Российский форвард завершил четыре последних матча в регулярке с отрицательной полезностью.

За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА, а предыдущие два сезона провёл в магнитогорском «Металлурге». В общей сложности в лиге Любимов провёл 421 матч, в которых набрал 94 (46+48) очка при полезности «+11» и 215 минутах штрафного времени.

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