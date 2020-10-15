Минское «Динамо» заключило пробный контракт с 22-летним нападающим из своей системы

Минское «Динамо» заключило пробный контракт с 22-летним нападающим Ильёй Литвиновым, сообщается в официальном телеграм-канале белорусского клуба.
Литвинов начинал нынешний сезон в «Динамо-Молодечно» и в 11 матчах отметился 5 (2+3) очками. Ранее форвард уже выступал за минское «Динамо»: в сезоне-2018/2019 провёл 49 матчей, набрав 2 (1+1) балла. Также в его карьере были минская «Юность» и солигорский «Шахтер».
В начале октября минское «Динамо» объявило, что пять игроков команды заболело коронавирусом. Они ушли на карантин. Вместе с хоккеистами матчи пропускал и главный тренер клуба Крэйг Вудкрофт, а также его тренерский штаб. Они не могли присутствовать на матчах белорусской команды, так как находились на самоизоляции из-за коронавируса, как контакты первого уровня. Вчера, 14 октября, стало известно о новых заражениях.
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