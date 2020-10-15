ЦСКА подписал трёхсторонний контракт с арендованным у «Нэшвилла» Егором Афанасьевым

ЦСКА заключил контракт с нападающим Егором Афанасьевым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано на один сезон.
Прошедший сезон 19-летний форвард провёл в клубе OHL «Виндзор Спитфайрз». Он принял участие в 62 встречах регулярного чемпионата, забросив 31 шайбу и сделав 36 результативных передач при показателе полезности «+14» и 40 минутах штрафного времени. Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2019 года под общим 45-м номером. «Хищники» отдали российского форварда «армейцам» в аренду.
Афанасьев начал заниматься хоккеем в России, но, став одним из самых крупных ребят в своём возрасте, решил продолжить хоккейное образование в Северной Америке. В 2016 году Егор отправился с мамой в Мичиган, где стал играть за юниорскую команду Little Caesars. Россиянин в 2017 году был выбран «Маскегоном» в 10-м раунде драфта Хоккейной лиги США. В этой команде он отыграл два сезона.
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