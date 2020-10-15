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Генменеджер «Ак Барса» — о возможном обмене Хованова: конкретных переговоров нет

Генменеджер «Ак Барса» — о возможном обмене Хованова: конкретных переговоров нет
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал информацию о возможном обмене центрального нападающего Александра Хованова.

«Это пока разговоры, но всякие варианты могут рассматриваться. Он наш воспитанник, шанс ему дадим, он получает практику в ВХЛ, но конкретных переговоров по переходу нет», — цитирует Якубова РИА «Новости».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «+2» при четырёх минутах штрафного времени.

Ранее хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий в России интересы Хованова, сообщил, что казанский клуб готов рассмотреть вариант с обменом российского форварда.

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