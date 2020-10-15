Панарин — о поездке в родное Коркино: смотрел в окно, ел вонючую курицу и «Доширак»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о поездке на поезде в город Коркино в Челябинской области, уроженцем которого является.

«Недавно съездили с другом в Челябинскую область, в Коркино, на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеётся).

Выпивали ли в купе? Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак». Ездил в Коркино увидеть дедушку с бабушкой? Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности.

Собираюсь ли за границу? Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут», — приводит слова Панарина Sport24.