Панарин — о поездке в родное Коркино: смотрел в окно, ел вонючую курицу и «Доширак»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о поездке на поезде в город Коркино в Челябинской области, уроженцем которого является.
«Недавно съездили с другом в Челябинскую область, в Коркино, на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеётся).
Выпивали ли в купе? Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак». Ездил в Коркино увидеть дедушку с бабушкой? Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности.
Собираюсь ли за границу? Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут», — приводит слова Панарина Sport24.
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