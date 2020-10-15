«Салават Юлаев» забросил «Куньлуню» две шайбы за 38 секунд

Китайский «Куньлунь Ред Стар» принимает в Мытищах «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе первого периода счёт в матче — 2:0 в пользу гостей.

Точными бросками в составе уфимского клуба отметились Дмитрий Кугрышев и Данил Башкиров — шайбы были заброшены с интервалом в 38 секунд. Для 19-летнего Башкирова этот гол стал первым в КХЛ. Ворота китайского клуба защищает Шимон Грубец.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.