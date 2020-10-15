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«Куньлунь РС» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Салават Юлаев» забросил «Куньлуню» две шайбы за 38 секунд

«Салават Юлаев» забросил «Куньлуню» две шайбы за 38 секунд
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» принимает в Мытищах «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе первого периода счёт в матче — 2:0 в пользу гостей.

Точными бросками в составе уфимского клуба отметились Дмитрий Кугрышев и Данил Башкиров — шайбы были заброшены с интервалом в 38 секунд. Для 19-летнего Башкирова этот гол стал первым в КХЛ. Ворота китайского клуба защищает Шимон Грубец.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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