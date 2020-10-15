«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: Кугрышев получил «5+20» за атаку в область головы

Китайский «Куньлунь Ред Стар» принимает в Мытищах «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт в матче — 2:1 в пользу гостей.

Во втором периоде до конца матча был удалён форвард уфимского клуба Дмитрий Кугрышев. 30-летний хоккеист получил «5+20» за атаку соперника в область головы и шеи. Пострадавшим оказался защитник «Куньлуня» Виктор Балдаев.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.