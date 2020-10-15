В Беларуси хоккеист забил эффектный гол, убрав шайбу за спину. Видео

Нападающий «Авиатора» Александр Паценкин забил эффектный гол в матче белорусской Экстралиги «Б» с «Витебском». 23-летний форвард забил третий гол команды, перед броском убрав шайбу за спину.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте федерации хоккея Республики Беларусь.

Встреча между «Авиатором» и «Витебском» прошла на стадионе «Ледовый дворец спорта» в городе Барановичи и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:0, 3:0, 3:1) в пользу хозяев.

Александр Паценкин в этой встрече оформил дубль и отдал две результативные передачи. Он является лучшим снайпером белорусской Экстралиги «Б», в 7 матчах набрав 10 (7+3) очков при показателе полезности «+7» и 2 минутах штрафного времени.

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