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«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Салават Юлаев»

«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Самым результативным игроком встречи стал защитник китайского клуба Джейк Челиос, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей забросили также Сэм Лёфквист, Дэнни Кристо, Люк Локхарт и Кори Кейн.

Таким образом, китайский клуб прервал шестиматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 октября дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Салават Юлаев» 17 октября в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2020, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кугрышев (Воробьёв) – 07:28' (5x5)   0:2 Башкиров (Жарков, Алексеев) – 08:06' (5x5)   1:2 Лёфквист (Уэллман, Лёфквист) – 21:28' (5x5)   2:2 Челиос (Монахов, Николишин) – 38:35' (5x5)   2:3 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 40:27' (5x5)   3:3 Кристо (Челиос) – 41:11' (5x5)   4:3 Локхарт (Фрэм, Мёрфи) – 51:20' (5x5)   5:3 Кейн – 59:53' (en)
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