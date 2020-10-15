«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Салават Юлаев»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Самым результативным игроком встречи стал защитник китайского клуба Джейк Челиос, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей забросили также Сэм Лёфквист, Дэнни Кристо, Люк Локхарт и Кори Кейн.

Таким образом, китайский клуб прервал шестиматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 октября дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Салават Юлаев» 17 октября в Балашихе — с омским «Авангардом».