Евгений Дадонов подписал трёхлетний контракт с «Оттавой» на $ 15 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с бывшим нападающим «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на три года, общая сумма сделки составит $ 15 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Дадонов в 69 матчах набрал 47 (25+22) очков. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту с «Флоридой» он получал $ 4 млн в год.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 280 матчей, забросил 91 шайбу и отдал 111 результативных передач при показателе полезности «–8» и 42 минутах штрафа. Дадонов был выбран «Флоридой» в третьем раунде на драфте-2007 под общим 71-м номером.