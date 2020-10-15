Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Теэму Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по очкам в КХЛ

Теэму Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по очкам в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Третью шайбу в ворота «Куньлуня» забросил форвард гостей Теэму Хартикайнен. Благодаря этому в активе финна теперь 339 очков (149+190) в КХЛ. Хартикайнен установил рекорд уфимского клуба по очкам в лиге. Теэму побил достижение шведа Линуса Умарка (338 очков).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 октября дома встретится с нижегородским «Торпедо», «Салават Юлаев» 17 октября в Балашихе — с омским «Авангардом».

«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Салават Юлаев»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020