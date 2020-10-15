Теэму Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по очкам в КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Третью шайбу в ворота «Куньлуня» забросил форвард гостей Теэму Хартикайнен. Благодаря этому в активе финна теперь 339 очков (149+190) в КХЛ. Хартикайнен установил рекорд уфимского клуба по очкам в лиге. Теэму побил достижение шведа Линуса Умарка (338 очков).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 октября дома встретится с нижегородским «Торпедо», «Салават Юлаев» 17 октября в Балашихе — с омским «Авангардом».