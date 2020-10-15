Сезон в Главной юниорской лиге Квебека приостановлен до 28 октября из-за коронавируса

Главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о приостановке регулярного чемпионата до 28 октября. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

«Поскольку половина базирующихся в Квебеке команд расположена в красных зонах, действовать в этих условиях стало практически невозможно», — говорится в заявлении лиги.

При этом Западная хоккейная лига (WHL) на официальном сайте объявила, что старт сезона-2020/2021 намечен на 8 января 2021 года. Все матчи регулярного сезона будут проходить в границах каждого из четырех дивизионов.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончались более 1 млн человек, из числа заразившихся излечилось более 26 млн.