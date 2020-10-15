Ковалёв: «Куньлунь» показал характер и упорство, команда может далеко пойти

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:3).
«Непростой матч, опять наделали много ошибок и в начале дали сопернику очень много возможностей. Хорошо, что не всё он использовал. Предстоит очень много работы, но небольшой шаг в сторону улучшения игры сделан. Игроки стали лучше понимать, что от них требуется. Но улучшение – процесс долгий, а времени у нас нет. Буквально через несколько дней вернутся наши ключевые игроки и будет, конечно, полегче. Тем не менее поблагодарю ребят и сегодня. Да, были ошибки, но их удалось исправить. Мы показали характер и упорство. Если они есть, команда может далеко пойти.
Почему Грубец был заменён на Шикина? У вратаря небольшая травма, после которой он попросил его заменить. Пока не знаем, насколько она серьёзна», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.
- 15 октября 2020
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