Ковалёв: «Куньлунь» показал характер и упорство, команда может далеко пойти

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

«Непростой матч, опять наделали много ошибок и в начале дали сопернику очень много возможностей. Хорошо, что не всё он использовал. Предстоит очень много работы, но небольшой шаг в сторону улучшения игры сделан. Игроки стали лучше понимать, что от них требуется. Но улучшение – процесс долгий, а времени у нас нет. Буквально через несколько дней вернутся наши ключевые игроки и будет, конечно, полегче. Тем не менее поблагодарю ребят и сегодня. Да, были ошибки, но их удалось исправить. Мы показали характер и упорство. Если они есть, команда может далеко пойти.

Почему Грубец был заменён на Шикина? У вратаря небольшая травма, после которой он попросил его заменить. Пока не знаем, насколько она серьёзна», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.