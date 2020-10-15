Разин — о 0:4 с «Трактором»: бывают такие игры, надо её забыть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (0:4).

«Сегодня худший, наверное, наш матч. Может быть, и счёт не такой страшный, хотя 0:4 – это разгром. Но игра, которую мы показали, это что-то с чем-то… Функциональная подсадка, от этого ошибки в передачах, в позиционной обороне и на возврате. Бывают такие матчи, надо забыть, начать всё заново. Если можно чуть-чуть оправдаться… Всё-таки после такого сложного выезда, перелётов…Это сказалось на команде. Артём Гареев? Он прооперирован совсем недавно, восстанавливается, ещё даже не тренируется.

Состояние Няттинена? Мы поговорили, он практически не тренировался, сейчас усиленно работаем над его физикой. В сложившейся ситуации, думаю, 99,9% в матче с «Автомобилистом» он выйдет.

Дебют Юрия Трубачёва в роли помощника главного тренера? Плохая лошадь начинает с галопа. У Юрия Викторовича сегодня был «первый блин комом», поэтому можно поздравить его с дебютом, пусть и с таким. Ждём от него помощи. В сферу его деятельности вошла работа с нападающими, большинство — всё, чем занимался Евгений Михайлович Ставровский», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.