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Лямся: многие игроки «СЮ» пропустили более трёх недель, у команды новое начало чемпионата

Лямся: многие игроки «СЮ» пропустили более трёх недель, у команды новое начало чемпионата
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:5).

«Результат неудовлетворительный, хотели сегодня выиграть. Но не будем забывать о ситуации, в которой мы оказались из-за болезни, поэтому сейчас у команды новое начало чемпионата. Многие игроки пропустили более трёх недель. Обсуждали это с игроками, готовились. Попытались сегодня найти новые игровые сочетания, потому что надо было поддерживать высокую скорость. А физическое состояние у всех ребят разное. Плюс удаление Кугрышева до конца матча повлияло на состав звеньев и осложнило мне работу», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 октября дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Салават Юлаев» 17 октября в Балашихе — с омским «Авангардом».

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