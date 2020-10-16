«Рейнджерс» подписали 2-летний контракт с Тони Деанджело на $ 9,6 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с 24-летним американским защитником Тони Деанджело, сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Соглашение будет рассчитано на 2 года на общую сумму в $ 9,6 млн ($ 4,8 млн).

Деанджело был выбран «Тампа-Бэй Лайтинг» на драфте 2014 года в первом раунде под 19-м номером. Дебютировал в НХЛ защитник в сезоне-2016/2017 в составе «Аризона Койотс». С 2017 года Деанджело выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Тони провёл 68 встреч, в которых отметился 53 (15+38) очками при коэффициенте полезности «+12». В недавно завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли он сыграл в трёх матчах, в которых отдал одну голевую передачу при коэффициенте полезности «-6».

Всего в НХЛ на его счету 200 матчей и 105 (24+81) результативных действий при показателе полезности «-17».