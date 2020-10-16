Генеральный менеджер «Оттавы»: Дадонов — игрок элитного атакующего таланта

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Евгением Дадоновым.

«Мы в восторге от того, что договорились с Евгением. Это игрок элитного атакующего таланта, который стабильно набирает очки, что видно по его статистике за последние три сезона. Для нас это ключевое подписание, потому что мы получили игрока, который поможет нашей атаке, особенно при игре в большинстве», — приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ.

Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на три года, общая сумма сделки составила $ 15 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Дадонов в 69 матчах набрал 47 (25+22) очков. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту с «Флоридой» он получал $ 4 млн в год.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 280 матчей, забросил 91 шайбу и отдал 111 результативных передач при показателе полезности «–8» и 42 минутах штрафа. Дадонов был выбран «Флоридой» в третьем раунде на драфте-2007 под общим 71-м номером.