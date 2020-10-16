37-летний нападающий «Северстали» Юрий Трубачёв вошёл в тренерский штаб Андрея Разина

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил, что 37-летний нападающий череповецкой команды Юрий Трубачёв стал его ассистентом в тренерском штабе клуба.

«Ставровский Евгений Михайлович стал главным тренером ХК «Сочи»! От всей души поздравляю и желаю успехов на новом месте работы!!!



Трубачёв Юрий Викторович вошёл в наш тренерский штаб! Хочу пожелать ему «убить» в себе хоккеиста, и добиться больших высот в этой (тренерской) профессии!!!



Я рад, что оба приняли мои предложения!!! Ни один тренер, из тех кто работал со мной, не сидит без работы!!! Более того, все идут на повышение!!! Леонтьев, Гольц, Ставровский… только Загитов не работает по уважительной причине!!!



Все те, кто меня ассоциирует с розовыми пиджаками, посмотрите на «другую сторону медали», — написал Разин.