Фридман: Хоффман хочет подписать однолетний контракт и выйти на рынок в следующем году

Форвард Майк Хоффман, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, хочет подписать новый контракт на один год, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Говорят, что Хоффман стремится подписать однолетний контракт со своим новым клубом в НХЛ. Если он это сделает, то есть большая вероятность, что в следующем году он и Тейлор Холл опять выйдут на рынок лидерами по количеству голов в среднем за игру среди всех свободных агентов до 31 года. Дежавю», – написал Фридман в «Твиттере.

30-летний Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.