«Готовимся к сборной России по футболу». Евгений Малкин показал владение мячом

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала в «Инстасториз» видео, на котором запечатлено, как её супруг жонглирует футбольным мячом.
«Готовимся к сборной России по футболу», — говорит Кастерова за кадром. В подсчёте того, сколько раз Малкин смог начеканить мяч, принимал участие и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
В минувшем сезоне россиянин был признан лучшим игроком «Пингвинз» в пятый раз в карьере. Рекордсменами клуба по количеству наград являются член Зала славы Марио Лемье (12) и капитан команды Сидни Кросби (8).
В регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.
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