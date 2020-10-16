Лебрюн: Торнтон будет без спешки выбирать между «Торонто» и «Сан-Хосе»

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн поделился мнением о контрактной ситуации форварда Джо Торнтона. По его мнению, 41-летний игрок будет выбирать между двумя вариантами продолжения карьеры в НХЛ – это «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Торонто» интересуется Торнтоном, с ним говорили и Кайл Дубас, и Шелдон Киф. Это происходит уже не в первый раз. Об этом же сценарии говорилось в 2017 году. Тогда «Лифс» подписали Патрика Марло, но фактически хотели взять и его, и Торнтона. Тогда это хотели сделать Лу Ламорелло и Майк Бэбкок, а теперь на их месте Дубас и Киф.

Посмотрим, в каком направлении будет развиваться ситуация. В последний раз я разговаривал с Торнтоном в прошлую пятницу, когда открывался рынок. Он сказал, что не торопится с решением, но твердо уверен, что будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Я бы сказал, что это выбор между «Торонто» и «Сан-Хосе», но без спешки. Пока что он собирается играть в Швейцарии, возможно, выйдет на лёд уже на следующей неделе. Конечно, будет интересно посмотреть, как он отреагирует на предложение «Лифс». Это уже второй раз, когда клуб хочет подписать его. Его родители живут в провинции Онтарио, им бы это понравилось.

Что касается денег, то я давно знаю Джо Торнтона. Они для него не в приоритете, он не будет особо думать о них. Можно вспомнить некоторые его решения, которые он принимал в прошлом. На пике своей карьеры он набирал кучу очков в «Сан-Хосе», но никогда не подписывал тех монструозных контрактов, которые были у других звёзд. Он подписывал трёхлетние сделки. Деньги не были для него мотивацией на протяжении многих лет. Он очень любит хоккей», – цитирует Лебрюна Maple Leafs Hot Stove.