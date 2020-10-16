Владелец «Вегаса» рассказал о возможном создании канадского дивизиона в новом сезоне НХЛ

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о возможном изменении состава дивизионов в следующем сезоне НХЛ из-за пандемии коронавируса. Он затронул эту тему, комментируя обмен Нейта Шмидта в «Ванкувер Кэнакс».
«Нейт будет часто играть с «Вегасом»? Да, но в этом сезоне «Кэнакс» будут играть в канадском дивизионе. Я не думаю, что граница между Канадой и США будет открыта до 1 января или даже после. Я действительно не знаю.
В Канаде сейчас фиксируют новые всплески, и они снова начинают блокировать границу. Это происходит в Виннипеге, в Квебеке. Вот я и думаю, что они будут играть в канадском дивизионе. Не считаю, что будут переезды через границу.
Если надо будет играть без зрителей, я не знаю, как многие команды, включая нас, смогут это сделать. Это будет очень сложно. Нужно брать на себя серьёзные обязательства, чтобы финансировать команду, если болельщиков не будет. Я считаю, что Гэри Беттмэн не собирается заставлять нас летать и играть на пустых аренах», – цитирует Фоли Sportsnet.
- 16 октября 2020
-
12:01
-
11:45
-
11:15
-
11:03
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:32
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:35
-
08:10
-
08:02
-
06:12
-
03:42
-
00:00
- 15 октября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:28
-
23:00
-
22:48
-
22:24
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:59
-
20:03
-
19:35
-
19:25
-
19:18
-
19:00