Владелец «Вегаса» рассказал о возможном создании канадского дивизиона в новом сезоне НХЛ

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о возможном изменении состава дивизионов в следующем сезоне НХЛ из-за пандемии коронавируса. Он затронул эту тему, комментируя обмен Нейта Шмидта в «Ванкувер Кэнакс».



«Нейт будет часто играть с «Вегасом»? Да, но в этом сезоне «Кэнакс» будут играть в канадском дивизионе. Я не думаю, что граница между Канадой и США будет открыта до 1 января или даже после. Я действительно не знаю.



В Канаде сейчас фиксируют новые всплески, и они снова начинают блокировать границу. Это происходит в Виннипеге, в Квебеке. Вот я и думаю, что они будут играть в канадском дивизионе. Не считаю, что будут переезды через границу.



Если надо будет играть без зрителей, я не знаю, как многие команды, включая нас, смогут это сделать. Это будет очень сложно. Нужно брать на себя серьёзные обязательства, чтобы финансировать команду, если болельщиков не будет. Я считаю, что Гэри Беттмэн не собирается заставлять нас летать и играть на пустых аренах», – цитирует Фоли Sportsnet.

НХЛ собирается начать новый сезон 1 января