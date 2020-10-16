«Нефтехимик» сделал заявление по отправлению в список отказов защитника Романа Граборенко

«Нефтехимик» на официальном сайте клуба сделал заявление по отправлению в список отказов защитника Романа Граборенко.

«В настоящее время Р. Граборенко не травмирован, его игровые показатели и физическая форма не соответствуют требованиям ХК «Нефтехимик», — сказано в официальном сообщении клуба.

В нынешнем сезоне белорусский защитник принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-6» и 24 минутах штрафного времени.

Напомним, 28-летний защитник уже выступал за нижнекамский клуб в 2017 году. Минувший сезон Граборенко провёл в чешском клубе «Били Тигржи». В 49 матчах регулярного чемпионата чешской Экстралиги Роман набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «+13» и 85 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ Граборенко также выступал за минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».