Источник: 39-летний Мозякин сыграет с «Нефтехимиком». Это будет его первый матч за месяц
В матче магнитогорского «Металлурга» с «Нефтехимиком» должно состояться возвращение на лёд нападающего уральской команды Сергея Мозякина, залечившего травму спины. Ветеран клуба принял участие в утренней раскатке, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, начало — в 17:00 мск.
39-летний форвард в последний раз принимал участие в матче больше месяца назад (15 сентября). В нынешнем сезоне в активе лучшего снайпера в истории чемпионатов России два матча и 0 набранных очков.
В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
Без права на ошибку. Топ игроков, для которых новый сезон КХЛ может стать последним
Среди них как ветераны, так и те, кто перестаёт выдерживать конкуренцию за место в составе.
- 16 октября 2020
-
13:16
-
13:01
-
12:57
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
11:45
-
11:15
-
11:03
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:32
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:35
-
08:10
-
08:02
-
06:12
-
03:42
-
00:00
- 15 октября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:28
-
23:00
-
22:48
-
22:24
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:59
Партнерский контент