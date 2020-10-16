Источник: 39-летний Мозякин сыграет с «Нефтехимиком». Это будет его первый матч за месяц

В матче магнитогорского «Металлурга» с «Нефтехимиком» должно состояться возвращение на лёд нападающего уральской команды Сергея Мозякина, залечившего травму спины. Ветеран клуба принял участие в утренней раскатке, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, начало — в 17:00 мск.

39-летний форвард в последний раз принимал участие в матче больше месяца назад (15 сентября). В нынешнем сезоне в активе лучшего снайпера в истории чемпионатов России два матча и 0 набранных очков.

В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.