Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Магнитка» временно осталась без шести игроков основного состава

«Магнитка» временно осталась без шести игроков основного состава
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» провёл утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 17:00 мск.

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, «Магнитка» осталась без шести игроков основного состава. Вслед за Николаем Прохоркиным, Юхо Ламмикко и Богданом Потехиным теперь временно не смогут помочь команде Юхо Олкинуора, Никита Рожков и Егор Коробкин.

Отмечается, что сегодня в составе «Металлурка» дебютирует габаритный нападающий Эдгар Варагян, на счету которого в «Стальных Лисах» в этом сезоне два гола и три результативные передачи в пяти встречах.

Ранее сообщалось, что в этом матче также должно состояться возвращение на лёд нападающего уральской команды Сергея Мозякина, залечившего травму спины.

Источник: 39-летний Мозякин сыграет с «Нефтехимиком». Это будет его первый матч за месяц
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020