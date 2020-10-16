«Магнитка» временно осталась без шести игроков основного состава

Магнитогорский «Металлург» провёл утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 17:00 мск.

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, «Магнитка» осталась без шести игроков основного состава. Вслед за Николаем Прохоркиным, Юхо Ламмикко и Богданом Потехиным теперь временно не смогут помочь команде Юхо Олкинуора, Никита Рожков и Егор Коробкин.

Отмечается, что сегодня в составе «Металлурка» дебютирует габаритный нападающий Эдгар Варагян, на счету которого в «Стальных Лисах» в этом сезоне два гола и три результативные передачи в пяти встречах.

Ранее сообщалось, что в этом матче также должно состояться возвращение на лёд нападающего уральской команды Сергея Мозякина, залечившего травму спины.