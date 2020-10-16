«Магнитка» временно осталась без шести игроков основного состава

Магнитогорский «Металлург» провёл утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 17:00 мск.
Как сообщает пресс-служба уральского клуба, «Магнитка» осталась без шести игроков основного состава. Вслед за Николаем Прохоркиным, Юхо Ламмикко и Богданом Потехиным теперь временно не смогут помочь команде Юхо Олкинуора, Никита Рожков и Егор Коробкин.
Отмечается, что сегодня в составе «Металлурка» дебютирует габаритный нападающий Эдгар Варагян, на счету которого в «Стальных Лисах» в этом сезоне два гола и три результативные передачи в пяти встречах.
Ранее сообщалось, что в этом матче также должно состояться возвращение на лёд нападающего уральской команды Сергея Мозякина, залечившего травму спины.
- 16 октября 2020
-
13:16
-
13:01
-
12:57
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
11:45
-
11:15
-
11:03
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:32
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:35
-
08:10
-
08:02
-
06:12
-
03:42
-
00:00
- 15 октября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:28
-
23:00
-
22:48
-
22:24
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:59