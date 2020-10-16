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Тренер «Ак Барса»: «Барыс» умеет ждать своего шанса. Наша задача – не дать им этого шанса

Тренер «Ак Барса»: «Барыс» умеет ждать своего шанса. Наша задача – не дать им этого шанса
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от предстоящего матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», который состоится 16 октября. Начало — в 19:30 мск.

«Соперник выиграл две последние игры, при этом обе – в овертайме. Это команда, которая умеет терпеть и играет по заданию, ждёт своего шанса. Наша задача – не дать им этого шанса, качественно сыграть в обороне и использовать свои моменты.

Любая победа добавляет позитива, да и на восстановление меньше времени уходит, когда игроки получают положительные эмоции. В той обстановке, в которой мы находимся, восстановление – один из главных факторов. У нас был день, ребята готовы, хотят играть. Молодые ребята, которых подняли – молодцы, доказывают, что умеют играть», — цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.

Матчи между «Ак Барсом» и «Барысом» будут посвящены проблеме сокращения популяции барсов
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