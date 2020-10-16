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Мильштейн: один из генменеджеров клуба КХЛ просил Дацюка обменять ему одного из игроков

Мильштейн: один из генменеджеров клуба КХЛ просил Дацюка обменять ему одного из игроков
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка, опроверг мнение, что его клиент выступает в роли одного из менеджеров екатеринбургского клуба.

Статистика Павла Дацюка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021

«Один из генеральных менеджеров другого клуба КХЛ подошёл к Дацюку после матча и попросил его, чтобы Павел обменял ему одного из игроков. Дацюк изумился: «Вы что? Общайтесь с начальством «Автомобилиста». Я тут при чём?!»

Дацюк не ставил Билла Питерса на пост главного тренера команды. Он только играет в хоккей и наслаждается моментом. Посмотрите на его статистику, его игру. Паша ценит момент, и дай бог ему продолжать в том же духе», – приводятся слова Мильштейна на сайте «Матч ТВ».

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