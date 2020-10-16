Карандин: Ковалёв воспринимает себя игроком, а не тренером – много поверхностных суждений

Почётный вице-президент Федерации хоккея России Юрий Карандин поделился мнением о результатах «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ и работе главного тренера Алексея Ковалёва.
«С большим уважением отношусь к Алексею Ковалеву – яркому снайперу, уникальный кистевой бросок которого обсуждали даже мы, судьи. Но, судя по его комментариям на пресс-конференциях, пока он воспринимает себя скорее как игрок, а не как тренер – очень много эмоций, поверхностных суждений.
Да, у «Куньлуня» в сжатые сроки собранный состав, но в плане перелётов его команде намного легче, чем той же «Сибири» или «Амуру». Нужно понимать, что в этом сезоне, когда из-за эпидемии никто не смог толком заложить функциональный фундамент, клубы столичного региона и в их числе «Авангард» с «Куньлунем» имеют огромное преимущество перед сибиряками и дальневосточниками.
У того же Ковалёва или Боба Хартли появляются лишние недели на отдых и тренировочный процесс, которых у «Сибири» и особенно «Амура» не будет. С этой точки зрения жалобы Ковалёва в нашем регионе трудно воспринять всерьёз. Ведь он и Хартли, по большому счету, работают в одной лиге, а Заварухин и Сергей Светлов – в другой. А спрос – одинаковый», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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