Делл — о возможном переходе Торнтона: если вам не нужен такой парень, то я даже не знаю

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Аарон Делл, ранее игравший за «Сан-Хосе Шаркс», поделился мнением о возможном приходе в «Лифс» своего бывшего партнёра Джо Торнтона.

«Это один из лучших плеймейкеров в истории хоккея. Если вам не нужен такой парень, то я даже не знаю… Это легенда. Он видел в хоккее почти все, поэтому способен обеспечить эффект ветеранского присутствия. Это определенно яркая личность. Он всегда привлекает внимание в раздевалке и любит повеселиться», – цитирует Делла пресс-служба НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.