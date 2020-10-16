Делл — о возможном переходе Торнтона: если вам не нужен такой парень, то я даже не знаю

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Аарон Делл, ранее игравший за «Сан-Хосе Шаркс», поделился мнением о возможном приходе в «Лифс» своего бывшего партнёра Джо Торнтона.
«Это один из лучших плеймейкеров в истории хоккея. Если вам не нужен такой парень, то я даже не знаю… Это легенда. Он видел в хоккее почти все, поэтому способен обеспечить эффект ветеранского присутствия. Это определенно яркая личность. Он всегда привлекает внимание в раздевалке и любит повеселиться», – цитирует Делла пресс-служба НХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.
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