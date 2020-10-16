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Вернувшийся после травмы Мозякин назначен капитаном на матч с «Нефтехимиком»

Вернувшийся после травмы Мозякин назначен капитаном на матч с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».

В заявку попал Сергей Мозякин, который выведет свою команду на матч в статусе капитана. За «Металлург» дебютирует Эдгар Варагян.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Пашнин — Минулин, Карпов — Плотников — Кошелев;
  • Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;
  • Яковлев — Земчёнок, Мозякин — Нестрашил — Бек;
  • Сёмин — Хлыстов, Варагян — Платонов — Юров.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет вызванный из «Зауралья» Глеб Носов.

Напомним, что в нынешнем сезоне в активе Мозякина два матча и 0 набранных очков. 39-летний форвард в последний раз принимал участие в матче больше месяца назад (15 сентября).

Источник: 39-летний Мозякин сыграет с «Нефтехимиком». Это будет его первый матч за месяц
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