Вернувшийся после травмы Мозякин назначен капитаном на матч с «Нефтехимиком»

«Металлург» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».



В заявку попал Сергей Мозякин, который выведет свою команду на матч в статусе капитана. За «Металлург» дебютирует Эдгар Варагян.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Пашнин — Минулин, Карпов — Плотников — Кошелев;

Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;

Яковлев — Земчёнок, Мозякин — Нестрашил — Бек;

Сёмин — Хлыстов, Варагян — Платонов — Юров.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет вызванный из «Зауралья» Глеб Носов.



Напомним, что в нынешнем сезоне в активе Мозякина два матча и 0 набранных очков. 39-летний форвард в последний раз принимал участие в матче больше месяца назад (15 сентября).