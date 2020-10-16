Вернувшийся после травмы Мозякин назначен капитаном на матч с «Нефтехимиком»
«Металлург» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».
В заявку попал Сергей Мозякин, который выведет свою команду на матч в статусе капитана. За «Металлург» дебютирует Эдгар Варагян.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Пашнин — Минулин, Карпов — Плотников — Кошелев;
- Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;
- Яковлев — Земчёнок, Мозякин — Нестрашил — Бек;
- Сёмин — Хлыстов, Варагян — Платонов — Юров.
Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет вызванный из «Зауралья» Глеб Носов.
Напомним, что в нынешнем сезоне в активе Мозякина два матча и 0 набранных очков. 39-летний форвард в последний раз принимал участие в матче больше месяца назад (15 сентября).
Источник: 39-летний Мозякин сыграет с «Нефтехимиком». Это будет его первый матч за месяц
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