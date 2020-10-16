Вудкрофт: надо показать характер, убедить, что молодые ребята готовы к уровню КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о своём возвращении после изоляции, новичках в команде и предстоящей встрече с «Локомотивом».
«Есть ли много дополнительной энергии после карантина? С одной стороны, он забирает энергию. С другой — надо возвращаться. Это процесс не быстрый, будем двигаться шаг за шагом. Но я стараюсь передать всю энергию команде, чтобы мы сегодня вышли на лёд и победили.
Как оцениваю исторический момент, что сегодня впервые в истории команды на лёд могут выйти только белорусские хоккеисты? Это очень интересно, волнующий момент. Самое главное, что это отличная возможность проявить и проверить себя в матче с сильным соперником. В такой ситуации надо всем в лиге и в стране показать свой характер, убедить, что молодые ребята готовы играть на уровне КХЛ. Они — будущее белорусского хоккея. Верю, что страну ждёт большое будущее.
Что скажу о двух новичках: Игоре Ревенко и Виталии Пинчуке? Ребята хорошо начали сезон. Мы наблюдали за ними ещё летом. Я думаю, что они достойны получить вызов в «Динамо». Надеюсь, что игроки принесут энергию и будут голодны до побед. Будет интересно посмотреть на них в составе сегодня.
Кто выйдет с капитанской нашивкой сегодня? Егор Шарангович. Ассистентами будут Дмитрий Знахаренко и Илья Шинкевич. Эти ребята — лидеры команды. Они должны проявить свои лучшие качества и помочь команде оставаться в хорошем тонусе.
Кто выйдет первым номером в команде? Я думаю, что это очень очевидно. Никита Толопило займёт место в воротах. Он очень много работал, чтобы получить эту возможность. Сегодня мы дадим этот шанс. Я очень хочу посмотреть, как он проявит себя», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт «Динамо».
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