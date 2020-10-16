Ревенко: рад быть в «Динамо», получаю от всего удовольствие

Нападающий минского «Динамо» Игорь Ревенко поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде



«Настрой? Всё отлично. Только уехал из Гомеля, пока особо не скучаю. Рад быть в «Динамо», получаю от всего удовольствие. Всё получилось неожиданно. Думаю, у каждого хоккеиста есть мечта для начала сыграть хотя бы один матч в КХЛ.



С кем сегодня буду играть в тройке нападения? В «Гомеле» у нас сложилась отличная тройка нападения с Сашей Скореновым и Германом Нестеровым. Мне остаётся только им шайбу передать, дальше они разбираются. С кем сегодня буду играть в «Динамо», пока точно не знаю. На раскатке был с Егором Шараговичем и Дмитрием Буйницким. Эти ребята — топ. Очень приятно с ними выходить на лёд.



Тренерский штаб? Крэйг Вудкрофт и его штаб придерживаются современной системы игры. Что-то похожее у нас в «Гомеле». Да, тут были новые упражнения, меньше площадка, всё быстрее. Но ничего сложного в этом нет.



Несколько сезонов назад играл в WHL в той же команде, за которую до недавнего времени выступали Алексей Протас и Илья Усов? Мы общались, но пока именно эту тему не обсуждали», — приводит слова Ревенко официальный сайт «Динамо».

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