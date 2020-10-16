Матчи «Торпедо» до 15 ноября будут проходить без зрителей

Спортивные соревнования в Нижегородской области с 19 октября по 15 ноября будут проходить без зрителей, сообщается на сайте баскетбольного клуба «Нижний Новгород» со ссылкой на решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области. Это решение коснётся и хоккейного клуба «Торпедо».



«До 15 ноября спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Это вынужденная мера, которая принимается, исходя из рекомендаций санитарных врачей. Риски присутствуют, даже если большинство соблюдает требования безопасности. Сейчас крайне важно избегать мест массового скопления людей», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова приводятся на сайте правительства региона.



Таким образом, без зрителей в эти сроки будут проходить матчи футбольного и баскетбольного «Нижнего Новгорода» и хоккейного «Торпедо». Ранее нижегородский волейбольный клуб АСК ушёл на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

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