3-й номер драфта-2018 форвард «Монреаля» Котканиеми начало сезона проведёт в «Эссяте»

«Монреаль Канадиенс» объявил о переходе 20-летнего нападающего Еспери Котканиеми в «Эссят Пори» из хоккейной лиги Финляндии на правах аренды, сообщается на официальном сайте команды.



Отмечается, что финский форвард примет участие только в старте сезона. Затем, когда будет объявлена точная дата начала сезона-2020/2021 в НХЛ, Котканиеми вернётся в тренировочный лагерь «Канадиенс».



В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-11» и 23 минутах штрафного времени. Также на счету молодого форварда 10 матчей в плей-офф, в которых финн забросил четыре шайбы.



Напомним, что Котканиеми был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ в 2018 году под общим третьим номером.

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