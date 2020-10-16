Блажиевский пропустит встречу со СКА, Окулов и Науменков вернулись в состав ЦСКА
Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с петербургским СКА, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
Встречу пропустят защитники «армейцев» Артём Блажиевский и Кирилл Голощапов, а также нападающий Никита Коростелёв. Однако в состав вернулись форварды Константин Окулов и Максим Соркин, а также игрок обороны Михаил Науменков.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
- Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
- Киселевич — Сергеев, Локтионов — Андронов — Карнаухов;
- Мингачёв — Науменков, Попов — Светлаков — Соркин.
Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Всеволод Скотников начнёт встречу его сменщиком.
Напомним, что в предыдущем матче финский «Йокерит» дома обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 5:2.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив в Финляндии «Йокериту»
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