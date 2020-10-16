Блажиевский пропустит встречу со СКА, Окулов и Науменков вернулись в состав ЦСКА

Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с петербургским СКА, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



Встречу пропустят защитники «армейцев» Артём Блажиевский и Кирилл Голощапов, а также нападающий Никита Коростелёв. Однако в состав вернулись форварды Константин Окулов и Максим Соркин, а также игрок обороны Михаил Науменков.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Сергеев, Локтионов — Андронов — Карнаухов;

Мингачёв — Науменков, Попов — Светлаков — Соркин.

Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Всеволод Скотников начнёт встречу его сменщиком.



Напомним, что в предыдущем матче финский «Йокерит» дома обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 5:2.